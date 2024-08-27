İstanbul'da beklenen yağış başladı: AKOM'dan son dakika uyarısı geldi!

Yayınlanma: 27.08.2024 - 10:39

Güncelleme: 27.08.2024 - 11:23

İstanbul genelinde sağanak yağış etkili oluyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, AFAD ve AKOM, vatandaşları kuvvetli yağışa karşı uyardı. Yapılan açıklamalara göre, özellikle sabah saatlerinden itibaren İstanbul’un birçok ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Yağışların özellikle kentin kuzey ilçelerinde ve boğaz çevresinde etkili olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji yetkilileri, yağışların sabah saatlerinde başlayarak öğlen saat 12’ye kadar süreceğini belirtti. Günlerdir aşırı sıcaklarla mücadele eden İstanbulluların, sağanak yağış nedeniyle günlük planlarını gözden geçirmesi ve gerekli tedbirleri alması gerektiği vurgulandı.

AKOM’dan yapılan açıklamada, sağanak yağışın sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalara yol açabileceği belirtilerek, yurttaşların dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.