İstanbul'da berber dükkanına silahlı saldırı!
İstanbul Güngören'de berber dükkanına silahlı saldırı düzenlendi. Polis, saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Merkez Mahallesi, Karaca Sokak'ta önceki gün saat 17.30 sıralarında; pazar günü olması nedeniyle kapalı olan berber dükkanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.
SALDIRGANLAR ARANIYOR
Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkânın camlarına çok sayıda mermi isabet etti.
Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.
Mahalledeki olaylar nedeniyle şikayetini dile getiren dükkânın sahibinin yakını İbrahim Durlacı, "10 senedir ben buradayım, ben artık yoruldum" dedi.
Resmi İlanlar
En Çok Okunan Haberler
-
- Kilitli kapının ardında ahlaksız teklif
- İlhan Cihaner'den Muharrem İnce'ye yanıt
- 'İnce'yi uyarmak zorunda kaldım'
- Akşener'den seçim sonrası için bomba mesaj
- New York Times'ın Kılıçdaroğlu yazısında Erdoğan vurgusu
- Alişan'ı çıldırtan 'Millet İttifakı' iddiası
- 'Muhalefetle 2. balayı olur'
- Beşiktaş’ın yıldızı Dele Alli'den kötü haber
- İhsan Şenocak'dan seçim öncesi kirli provokasyon
- Paramız nasıl pul oldu?