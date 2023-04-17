İstanbul'da berber dükkanına silahlı saldırı!

Yayınlanma: 17.04.2023 - 10:55

Güncelleme: 17.04.2023 - 10:56

Merkez Mahallesi, Karaca Sokak'ta önceki gün saat 17.30 sıralarında; pazar günü olması nedeniyle kapalı olan berber dükkanına kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

SALDIRGANLAR ARANIYOR

Saldırıda ölen ya da yaralanan olmazken, dükkânın camlarına çok sayıda mermi isabet etti.

Polis ekipleri saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

Mahalledeki olaylar nedeniyle şikayetini dile getiren dükkânın sahibinin yakını İbrahim Durlacı, "10 senedir ben buradayım, ben artık yoruldum" dedi.