Twitch dolandırıcılığı operasyonuna 2 tutuklama
Sosyal medya platformu Twitch üzerinden dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınarak savcılığa sevk edilen 32 şüpheliden 9'u tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Şüphelilerden 2'si tutuklandı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 4 Aralık Salı günü sosyal medya uygulaması Twitch üzerinden canlı yayın yapan ve canlı yayına katılan kişilerin, çalıntı kredi kart bilgilerini kullanarak düzenli bağış yaptıkları yönünde ihbar aldı. Hareket geçen siber polisi, şüphelilerin çalıntı kredi kartları ile uygulama üzerinden para transferi gerçekleştirip, ödemeleri yayın sahibiyle aralarında paylaştıklarını tespit etti. Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul merkezli operasyon düzenledi. Operasyonda 44 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusu tamamlanan 39 şüpheliden 32’si adliyeye sevk edildi.
2 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Savcılıktaki işlemlerinin ardından 32 şüpheliden 9’u tutuklanma talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. 9 şüpheliden 2’si hakkında tutuklama kararı verildi.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Memur ve emekliye ek zam ile ilgili yeni gelişme
- Kavcıoğlu'ndan dolar kuru açıklaması
- Fed, doların ateşini yakacak
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Memur ve emekliye ek zam konusunda yeni gelişme
- ROK'tan çarpıcı iddia: Ortalık karışacak
- Leonardo DiCaprio'dan 'Türkiye' paylaşımı
- Motorine ve benzine yeni zam iddiası
- Benzine ve motorine dev oranda geldi!
- Cumhur İttifakı'na kötü haber