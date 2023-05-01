İstanbul'da bir garip olay: Bir anda yolun ortasına uzandı

Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:58

Güncelleme: 01.05.2023 - 09:58

Bakırköy-İncirli E5’te Ankara İstikametinde bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen şahıs kalkmadı.

EKİPLER BULAŞICI HASTALIK RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALDI

Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydi. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek şahsı yerden sedyeye kaldırdı.

ŞAHIS AMBULANSTAN KAÇTI

Ambulansa bindirilen şahıs ambulanstan kaçtı ve E5’te yürümeye başladı. Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle şahsı kelepçeleyerek ambulansa bindirdi.

Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.