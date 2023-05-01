İstanbul'da bir garip olay: Bir anda yolun ortasına uzandı

İstanbul'da E5 karayolunda bir kişi yolun ortasına yattı. Tüm ısrarlara rağmen kalkmakta ikna olmayan şahıs ambulansa bindirilirken kaçıp karayolunda yürümeye başladı.

İHA
Yayınlanma: 01.05.2023 - 09:58
İstanbul'da bir garip olay: Bir anda yolun ortasına uzandı
Abone Ol google-news

Bakırköy-İncirli E5’te Ankara İstikametinde bir şahıs bilinmeyen bir nedenle yola yattı. Olay yerine ihbar üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tüm ısrarlara rağmen şahıs kalkmadı. 

EKİPLER BULAŞICI HASTALIK RİSKİNE KARŞI ÖNLEM ALDI

Sağlık ekipleri, bulaşıcı hastalık riskine karşı beyaz önlük ve eldiven giydi. Sağlık ekipleri ikna edemeyince yunus polisleri koruyucu ekipman ve beyaz önlük giyerek şahsı yerden sedyeye kaldırdı. 

ŞAHIS AMBULANSTAN KAÇTI

Ambulansa bindirilen şahıs ambulanstan kaçtı ve E5’te yürümeye başladı. Polis ekipleri bu sefer göz yaşartıcı spreyle şahsı kelepçeleyerek ambulansa bindirdi.

Trafikte uzun kuyruklar oluştu.

Öte yandan, şahsın akli dengesinin yerinde olmadığı öğrenildi.


E-5 Karayolu Karayolları polis

İlgili Haberler

Batman’da baraj suyu yükseldi, karayolunun 300 metrelik bölümü çöktü

Batman’da baraj suyu yükseldi, karayolunun 300 metrelik bölümü çöktü
Şişli D-100 Karayolu'nda motosiklet kazası: Sürücüler trafiği durdurdu

Şişli D-100 Karayolu'nda motosiklet kazası: Sürücüler trafiği durdurdu
Elazığ'da sağanak: Bingöl karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı

Elazığ'da sağanak: Bingöl karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı

Resmi İlanlar

En Çok Okunan Haberler