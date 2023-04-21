Elazığ'da sağanak: Bingöl karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı

Elazığ’da etkili olan sağanak nedeniyle Karakoçan ilçesinde birçok ev ve işyerini su basarken, Bingöl karayolunun tek şeridi araç trafiğine kapatıldı.

DHA
Yayınlanma: 21.04.2023 - 07:08
Elazığ'da sağanak: Bingöl karayolunda ulaşım tek şeritten sağlandı
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Kentte akşam saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle, Karakoçan ilçesinde cami, bazı ev ve işyerleri ile ahırları su bastı. Araçlar ise yolda ilerlemekte güçlük çekti.

BİR ŞERİT ULAŞIMA KAPANDI

Yağışın en fazla etkilediği Elazığ-Bingöl karayolu Yolçatı mevkisinde jandarma ve polis ekipleri sürücülere uyarıda bulunarak, yolun bir şeridi ulaşıma kapattı.

Tek yönden ulaşımın sağlandığı yolda kaza riskine karşı ışıklı dubalarla önlem alındı.

"HER YIL AYNI SORUNU YAŞIYORUZ"

İşyerini su basan Mustafa Baydaş, her yıl aynı sorunu yaşadıklarını ifade ederek, "Menfezlerde düzenleme yapılması gerekiyor. Her yıl aynı sorunu yaşıyoruz. Menfezler biriken suları taşıyamıyor artık. Bunların kazılarak geniş şekilde yapılması gerekiyor, biz defalarca başvuru yaptık” dedi.


Elazığ sağanak Bingöl

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