İstanbul'da bir kişi kaldığı otel odasında ölü bulundu!
Küçükçekmece ilçesinde 60 yaşındaki Olcay Barut adlı kişi, kaldığı otel odasında ölü bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldığı aktarıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesine bağlı Kemalpaşa Mahallesi'ndeki bir otelde görevliler, bir müşteriden haber alamayınca odasına girdi.
Olcay Barut'u (60) adlı kişiyi odada hareketsiz halde bulan görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Otele gelen ekipler, Barut'un hayatını kaybettiğini belirledi. Barut'un cesedi, incelemenin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
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