Nevşehir'de bir kadın evinde ölü bulundu!

Yayınlanma: 15.04.2025 - 15:35

Güncelleme: 15.04.2025 - 15:35

Alınan bilgiye göre, Kavaklıönü Mahallesi'nde bir apartmanın teras katında yalnız yaşayan Buket S.'den haber alamayan komşularının ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Eve giren ekipler, kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

Buket S.'nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Ürgüp Devlet Hastanesi morguna götürüldü.