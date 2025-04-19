5 yaşındaki Ali sulama kanalında ölü bulundu!
Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi’nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan Ali Bulut (5) mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulundu.
Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesi’nde defnedildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: #Şanlıurfa #sulama kanalı #Çocuk
En Çok Okunan Haberler
-
- Kültür A.Ş Genel Müdürü Abbas'a tahliye kararı
- Rasim Ozan Kütahyalı gazetecilere 'baskın' istemiş!
- 'Siyasi geleceğinden emin olmayan Erdoğan...'
- Adnan Oktar suç örgütü davasında karar açıklandı
- Erdoğan seçmeninin yüzde 25’ini kaybetti
- Özel'den miting için anlamlı çağrı!
- Erdoğan'dan boykot tepkisi: 'Korkunç boyutlara ulaştı'
- Başarısız teze diploma!
- Rus Rublesi adeta uçuşa geçti!
- Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna 'devam' kararı