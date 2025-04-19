5 yaşındaki Ali sulama kanalında ölü bulundu!

Şanlıurfa’nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

5 yaşındaki Ali sulama kanalında ölü bulundu!
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İHA
Yayınlanma: 19.04.2025 - 11:31

Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi’nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan Ali Bulut (5) mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulundu.

Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesi’nde defnedildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Etiketler: #Şanlıurfa #sulama kanalı #Çocuk

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