“İstanbul’da bir KYK yurdunun tek bir yatağına 44 öğrenci düşüyor”

22 Eylül 2021 Çarşamba, 14:51

CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın ve partili üyeler, dün Bakırköy’deki Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde bir araya gelerek kira ve yurt pahalılığını protesto etti. Partililer, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun “Bir yıl içerisinde tüm gençlerin sorununu çözeceğiz” sözünün yazılı olduğu pankart açarak, “Barınma en temel haktır”, “Yurdun tamamında öğrenciye yurt istiyorum”, “Barınamıyoruz” yazılı dövizler taşıdı.

Üyelere, CHP Parti Meclisi (PM) üyesi Pınar Uzun da eşlik etti. Protesto eyleminde konuşan Cem Aydın, “Bugün burada, barınamayan öğrenci arkadaşlarımıza destek vermek için toplanmak yerine, üniversiteye yeni başlayan dostlarımızla tanışmak için kampüslerde olmayı tercih ederdik. Ancak temel haklarımızın başında gelen barınma hakkımızı bile karşılayamayan bir iktidarla karşı karşıya olduğumuz için genç arkadaşlarımız ile mücadelede etmeye üniversite hayatlarının henüz başında başladık ve bugün buradayız. Bin bir zorlukla savaşarak üniversite kazanan arkadaşlarımız, bunun mutluluğunu yaşayamadan ve eğitim hayatları başlamadan KYK yurtlarının yetersizliği, özel yurtların pahalılığı ve fahiş ev kiraları ile karşı karşıya kaldılar” dedi.

“İKTİDAR; TARİKAT, CEMAAT YURTLARINA MECBUR BIRAKMAK İSTİYOR”

İstanbul’da 1 milyonu aşkın üniversite öğrencisi yaşadığını söyleyen Aydın, “Kentimizde KYK yurtlarının yatak kapasitesi ise sadece 25 bindir. Sayının daha iyi anlaşılması açısından örnek vermek gerekirse toplam kent nüfusu bir milyonun altında olan Erzurum’da KYK yurtlarının yatak sayısı 20 bin iken Eskişehir’de 10 bin dolayında. İstanbul’da bir KYK yurdunun tek bir yatağına yaklaşık 44 öğrenci düşmekte. Son on yılda İstanbul’daki öğrenci sayısı yaklaşık beş katına çıkmışken, KYK yurtlarının sayısı iki katına dahi çıkmamıştır. Ancak aynı on yıllık süreçte ise AKP’ye yakınlığıyla bilinen Türgev, Ensar Vakfı gibi cemaat ve tarikat yurtları ile özel yurtların sayısı ise üç katına çıkmıştır. Açıkça gözükmektedir ki iktidarın yurt politikası, KYK yurtları ile barınma sorununu çözmek yerine, yurt yapmayarak üniversiteli arkadaşlarımızı tarikat, cemaat yurtlarına mecbur bırakmaktır” diye konuştu.

“ÜNİVERSİTEYİ KAZANMAK, BARINACAK YER BULMAKTAN DAHA KOLAY”

Cem Aydın, yurt ücretlerinin 250 ila 500 lira arasında değiştiğini, öğrencilerin KYK’den aldıkları burs ya da kredilerin ise 650 TL olduğunu kaydederek, “Düşünün, aldığı bu paranın yarısından fazlasını yurda veren öğrenci arkadaşlarımız kalan parayla hangi gereksinimlerini karşılayabilirler? Hem aldıkları dönem gereksinimlerini karşılamayan kredilerle geçinmekle uğraşıp, hem de mezun olduklarında işsizlikle karşı karşıya kalmışken, üstüne bir de KYK kredilerini faiziyle ödemek zorunda bırakılıyorlar. Ayrıca KYK yurtlarının odaları ve genel olarak yaşam alanları da çoğunlukla kötü durumda. KYK yurtlarına yerleşebilen arkadaşlarımız da birçok sorunla karşılaşıyorlar; ancak en azından yurda yerleşmeleri onlar açısından bir teselli oluyor. Birçok öğrenci arkadaşımız ise çözümü bir eve kiraya çıkmakta arıyor. Ancak ne yazık ki özellikle ekonomik krizinde etkisiyle ev kiralarında yükseliş oldukça artmış durumda, ayrıca öğrenciyi gelir kapısı olarak düşünen ev sahipleri de kiraları daha da yükselttiler. İktidar her konuda olduğu gibi bu konuda da herhangi bir adım atabilmiş değil. Öğrencilerin tuttuğu evler ise rutubet içerisinde... Uzun emekler sonucu üniversiteyi kazanmak, yurt bulmaktan, barınacak yer bulmaktan daha kolay. Bu soruna çözüm üretebilmek adına İBB başta olmak üzere, tüm yerel yönetimlerimiz yurtlar ve öğrenci bursları noktasında elinden gelen desteği vermektedir” dedi.

“BU DÜZENİ MUTLAKA DEĞİŞTİRECEĞİZ”

Öğrencilere de seslenen Aydın, “Bu şartlar altında üniversite kazanan birçok arkadaşımız, üniversitelerini ya bırakmayı ya da dondurmayı düşünmekteler. Bu noktada tüm üniversiteli arkadaşlarımıza bizlerin umut olması gerektiğinin farkındayız. Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkça dile getirdiği gibi, yarın iktidarız ve iktidar olduğumuzda, öğrenci arkadaşlarımızın barınma sorununu 1 yıl içinde çözeceğiz. Genç arkadaşlarım; dişinizi sıkın 1 yıl göz açıp kapayıncaya kadar geçer. Ülkemizin geleceği olan üniversiteli arkadaşlarımızı cemaatlerin, yandaşların yurtlarına ya da pahalı özel yurtlara mecbur bırakmayacağız. Yeterli ve insani koşullarda KYK yurtlarını, Türkiye’nin aydınlık geleceğiyle beraber inşa edeceğiz! Buradan bir kez daha ilan ediyoruz, bizler, arkadaşlarımızın tesellilere mecbur bırakıldıkları bu düzeni mutlaka değiştireceğiz” ifadelerini kullandı. Açıklamanın ardından CHP’liler “Bu yatak 44 kişilik” yazılı yatağı müdürlüğün önüne bıraktılar.