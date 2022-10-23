İstanbul'da bir polis intihar etti

23 Ekim 2022 Pazar, 22:26

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün çevik kuvvet biriminde görevli 3 buçuk aylık polis memuru Raşit Sağlam, birlikte olduğu kadınla yaşadığı tartışmanın ardından vapurun Heybeliada iskelesinde durduğu anda intihar etti.

Halk Tv'den Hazar Dost'un haberine göre, Sağlam’ın beylik tabancasıyla intihar ettiği belirtilen bilgi notunda, hayatını kaybetmesine neden olan kurşunun sekerek vapurda bulunan Suriyeli bir çocuğu yaraladığı belirtildi.

EKİM AYINDA ALTI POLİS İNTİHAR ETTİ

5 Ekim’de yine İstanbul’da görevli polis memuru Enes Sayhan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’nde intihar etmişti. Ekim ayında İstanbul, Ankara, Zonguldak ve Nevşehir'de görevli toplam altı polis memuru intihar etti.

AKP VE MHP’NİN OYLARIYLA REDDEDİLMİŞTİ

İYİ Parti’nin polis intiharlarının araştırılması için 6 Ekim’de TBMM Genel Kurulu’na verdiği araştırma önergesinin bugün görüşülmesine ilişkin grup önerisi, AKP ve MHP milletvekillerinin oylarıyla reddedilmişti.