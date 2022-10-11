Soylu'dan Kadıköy'deki patlama ve polis intiharlarına ilişkin açıklama

11 Ekim 2022 Salı, 09:59

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, son dönemde peş peşe gelen ve gündem oluşturan polis intiharlarına ilişkin açıklamada bulundu.

İntiharların sebeplerini dörde ayıran Soylu, şu ifadeleri kullandı:

"Bu olayların sebeplerine baktığımızda 2021 ve 2022 olaylarında, ilk sırada evlilik çatışmaları ve ailevi sebepler olduğunu görüyoruz. Geçen yıl ve bu yıl toplam 133 vakanın 30’u, evlilik ve ailevi sebeplerden kaynaklanmıştır. İkinci sıradaki sebep, ekonomik sebeplerdir, 39 vaka da bu şekildedir. Buradaki ekonomik sebeplerin detayında ise kripto para ve sanal bahis ve bunlara bağlı kayıplar, göze çarpmaktadır. Dördüncü sebep, psikiyatrik rahatsızlıklardır, bunun sayısı 17’dir. Beşinci sebep duygusal sebeplerdir, yani karşı cins tarafından reddedilme, ilişkinin yürümemesi gibi konulardır. Burada da toplam 9 vaka vardır."

İntihar vakalarında da azalma olduğunu iddia eden Bakan Soylu, "1 Ocak- 10 Ekim tarihleri arasındaki dönemler kıyaslandığında 2016 yılındaki söz konusu vakaların sayısı 51, 2022'de ise 44 olmuştur. Yani toplam personel sayımız arttığı halde, bu vakalarda azalış yaşanmıştır. Tam yıl olarak kıyaslarsak da 2016'da vaka sayısı 63, 2020 yılında vaka sayısı 39'dur. Burada sadece 2021 yılında pandemi sonrasında vaka sayılarında bir artış yaşanmış, diğer yıllardan ayrı olarak 2021 yılının tamamında 89 vaka görülmüştür. 2021 yılının 01 Ocak-10 Ekim dönemi vaka sayısı 70, bu yıl ise 44'dür. Yani burada da bir azalma, önceki yılların seviyesine dönüş söz konusudur" dedi.

KADIKÖY'DEKİ PATLAMA

Bakan Soylu, Kadıköy Fikirtepe'de 3 kişinin ölümüne yol açan patlamaya ilişkin de şu ifadeleri kullandı:

"Diyarbakır'daydım, patlamadan sonra bilgi aldık. İtfaiye patlamanın nereden kaynaklanabileceğini araştırırken 'doğal gaz patlaması olabilir' dedi. Üst katta böyle bir şey olabilir, Vali Bey de bu bilgiyi paylaştı. Daha sonra binanın içine girilince bir değerlendirme yaptılar. Doğalgazdan olamayabileceği konusu ortaya çıktı. İlk önce 1 yaralı var dendi, sonra 3 vatandaşımızın hayatını kaybettiği ortaya çıktı. 2'si Özbek, birisi 8 yaşında. Hemen bomba iddiaları ortaya çıktı, Allah'tan korkuları yok. 8 yaşında bir çocuk ile 70 yaşındaki dedesi bomba imal ediyordu. Zaten ilk paylaşımların önemli bir bölümü, yüzde 30'u bot. Hemen FETÖ'nün bot hesapları devreye giriyor ve hemen psikolojik harekat başlatıyorlar."

Patlamanın yaşandığı yerin Anadolu yakasında olması nedeniyle olayla ilgili olarak Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca resen başlatılan ilk soruşturma devam ederken, İstanbul'da terör suçlarına bakmakla sorumlu İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da olayda 'terör bulguları' olabileceği şüphesi üzerine inceleme başlatmıştı.

Soylu, "1959 doğumlu M.K. yakınları şizofren diyor. Sol ayağı kesik, son 3 ayda 1 kez evden çıkmış, evi çöp ev ve birçok metal parçalar var. Evinde maytap gibi havai fişek gibi malzemelerin bulunduğu, kurusıkı dan bozma 7,65 tabanca olan 1980 öncesi aşırı sol örgütlerle irtibatı olan sonradan irtibatı rastlanmayan, İsviçre de adam öldürmeden dolayı 2017-2019 yıllarında cezaevinde yatmış. Evde toz halinde havai fişek malzemesi tespit edildi. Yaptığımız çalışmalarda biz şu ana kadar terör bağlantısı göremedik.1980 öncesi sol marjinal örgütlerle bağlantısı olduğu bir kişiden bahsediyoruz" dedi.