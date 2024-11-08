İstanbul'da boğaz köprüleri, lösemi için turuncu ışıkla aydınlatıldı!
Lösemi hastalığına farkındalık oluşturmak amacıyla Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim köprüleri turuncu ışıklarla aydınlatıldı.
Her yıl, 2 ile 8 Kasım tarihleri arasında Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenip, bu etkinliklerde kamuoyunun lösemi konusunda farkındalık oluşturması ve bilinçlenmesi hedefleniyor.
Hastalığa dikkat çekmek amacıyla, Fatih Sultan Mehmet ve Yavuz Sultan Selim Köprüleri turuncu renkli ışıklar ile aydınlatıldı. Akşam saatlerinde başlayan uygulama sabahın ilk ışıklarına kadar devam edeceği öğrenildi.
Etiketler: #Farkındalık #Işık #köprü #lösemi
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