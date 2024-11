2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda LÖSEV 7 milyon gönüllü ile mücadeleyi sürdürüyor

Yayınlanma: 03.11.2024 - 04:00

Güncelleme: 03.11.2024 - 04:00

Çocukluk çağındaki kanser vakalarının yüzde 35’ini oluşturan lösemi, Türkiye’de her yıl 16 yaşın altında ortalama 1500 çocukta görülüyor. Türkiye’de her yıl 2-8 Kasım tarihleri “Lösemili Çocuklar Haftası” olarak kutlanarak çeşitli farkındalık etkinlikleri düzenleniyor. Her yaşta görülen lösemi, en sık çocukluk çağında 1-5 yaş aralığında görülüyor. Bu hastalık için erken teşhis çok önemli bir etken. Moral desteği ile lösemide yüzde 85’lere varan oranda iyileşmenin sağlandığı biliniyor.

‘7 MİLYONU AŞKIN GÖNÜLLÜ’

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), 8 Kasım 1988 yılında Ankara’da kuruldu. Vakıf kurulduğu günden bu yana tüm Türkiye’deki binlerce lösemili ve kanserli çocuğa ücretsiz tedavi, eğitim ve maddi-sosyal destekler sağladı. Lösemili Çocuklar Haftası’nda LÖSEV yetkilileri ile yaptıkları projeleri ve amaçları konuştuk. LÖSEV tarafından Cumhuriyet’e yapılan açıklamada “Bugün çalışanlarımız, 100 binden fazla hasta ve ailemiz, 7 milyonu aşkın gönüllümüz ile kocaman bir aileyiz. Nakdi ve ayni yardımlar, gıda ve et yardımları, eğitim, sosyopsikolojik destekler gibi birçok desteğimiz var. Bizim için sadece lösemili bir çocuk yoktur, kanser ile mücadele eden bir aile vardır. İşte bu yüzden yardımlarımız çok yönlü ve kapsamlıdır” denildi.

LÖSEV’i kurma amaçlarının lösemi ve kanser mücadelecisi çocukların sağlık ve eğitim başta olmak üzere her türlü ihtiyaçlarının sağlanmasına yardımcı olmak olduğu vurgulanarak, “Türkiye’de her yıl 1500 yeni lösemili çocuk vakası ortaya çıkıyor. Bu durum bazen dar bütçeli ailelerde ebeveyni, lösemili çocuk ile diğer çocukları arasında seçim yapmaya kadar zorlayabiliyor. Bu sebeple vakfımız gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde; lösemi hastalığını tanıtmayı, lösemili çocukların ve ailelerinin sıkıntılarını topluma aktarmayı, bu vesileyle toplumu bilinçlendirmeyi amaçlıyoruz’ ifadeleri kullanıldı.

‘BAŞARI YÜZDE 94’Ü AŞTI’

250 bin yeni kanser hastalığı tanısının bulunduğu ve yeterli önlemler alınmazsa bu oranların giderek artacağı ifade ediliyor. Bu duruma da vurgu yapan LÖSEV, “Bu durumdan korunabilmek ve önlem alabilmek için tabii ki toplumun bilinçlendirilmesi ve iyi bir mücadele, özellikle sağlık kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. Bu hastalığı bütünsel bir bakış açısı ile ele almamız sebebiyle LÖSANTE’de tedavi başarı oranımız yüzde 94’leri aştı. Hedefimiz ise yüzde 100’e ulaşmak” dedi.

LÖSEMİ BELİRTİLERİ NELER?

Solukluk- halsizlik

Deride morarma veya kanama

Lenf bezlerinde büyüme

Nedensiz ateş

İştahsızlık ve zayıflama:

Eklem veya kemik ağrısı



TURUNCUYA BOYAMA ÇAĞRISI



Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), her yıl olduğu gibi bu yıl da 2-8 Kasım tarihleri arasında düzenlenen “Lösemili Çocuklar Haftası” kapsamında, lösemi hakkında toplumda farkındalık yaratmayı ve bu hastalıkla mücadele eden çocuklara destek olmayı hedefliyor. Löseminin toplumda yaygın olarak görüldüğüne dikkat çeken vakıf, 26. yılında Türkiye genelinde büyük bir farkındalık hareketi başlatıyor. Löseminin sembol rengi olan turuncu ile 7 Kasım günü tüm Türkiye’yi “turuncuya boyama” çağrısı yapılıyor.



LÖSEV, bu yıl “Lösemi olmakistemiyoruz” sloganı ile löseminin tedavi edilebilir ve önlenebilir bir hastalık olduğuna dikkat çekiyor ve tüm Türkiye’yi bu mücadelede lösemili çocukların yanında olmaya davet ediyor. Siz de bu yıl 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nda “Ben de LÖSEV’in ve lösemili çocukların yanındayım, turuncumla farkındayım” diyorsanız, turuncu renkli bir kıyafet ya da aksesuvarla katılabilir ve farkındalığı sosyal medya hesaplarınızda #BizKazanacağızLÖSEV ve @losev1998 etiketleriyle paylaşabilirsiniz.