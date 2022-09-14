Bahçelievler'de boş arazide erkek cesedi bulundu

14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:00

Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin boş arazide hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri 30 yaşlarında bir erkeğe ait bir ceset buldu. Yanında silah bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

'İNTİHAR' ŞÜPHESİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. İntihar şüphesi üzerinde duran ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı.

Görgü tanığı Eyüp Özdağ, "Herhangi bir bilgimiz yok, gece olmuş" dedi