Bahçelievler'de boş arazide erkek cesedi bulundu

İstanbul Bahçelievler'de boş arazide bir erkek cesedi bulundu. Cesedin yanında bir silah olduğu belirlenirken, üzerinden kimlik çıkmadı.

AA
14 Eylül 2022 Çarşamba, 13:00
Bahçelievler'de boş arazide erkek cesedi bulundu
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Bahçelievler Soğanlı Mahallesi'nde sabah saatlerinde bir kişinin boş arazide hareketsiz yattığı ihbarı yapıldı. Olay yerine gelen polis ekipleri 30 yaşlarında bir erkeğe ait bir ceset buldu. Yanında silah bulunan cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.

'İNTİHAR' ŞÜPHESİ

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin ardından ceset Adli Tıp Kurumu'na kaldırdı. İntihar şüphesi üzerinde duran ekipler, olayla ilgili çalışma başlattı. 

Görgü tanığı Eyüp Özdağ, "Herhangi bir bilgimiz yok, gece olmuş" dedi


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