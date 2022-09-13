Sulama kanalında ceset bulundu

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sulama kanalında kadın cesedi bulundu.

AA
13 Eylül 2022 Salı, 10:46
Sulama kanalında ceset bulundu
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Muğla'nın Esenköy Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında cansız beden olduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kanaldan çıkartılan cansız bedenin, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi muhtarının annesi 78 yaşındaki Fettahna İlden olduğu belirlendi.

Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.


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