Sulama kanalında ceset bulundu
Muğla'nın Fethiye ilçesindeki sulama kanalında kadın cesedi bulundu.
Muğla'nın Esenköy Mahallesi'ndeki Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalında cansız beden olduğunu gören yurttaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kanaldan çıkartılan cansız bedenin, Seydikemer ilçesi Ortaköy Mahallesi muhtarının annesi 78 yaşındaki Fettahna İlden olduğu belirlendi.
Yapılan incelemelerin ardından ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Video Haberler
- Edirne'de öğrenciler renkli görüntülerle ders başı yapti
- Görme yetisi azalınca ders vermeye başladı
- Ailesi kazada ölen kardeşleri okula polis götür
- Gaziantep'te 8 bin kişi ile 'acı' mesaisi
- Antalya’da mango hasadı Ivana Sert ile tanıtıldı
- Kaza yapıp yan yatan araçtan telefonla konuşarak çıktı
- İtfaiye ve Sahil Güvenlikten yunus kurtarma operasyonu
- Balkondan düşen saksı iki arkadaşı teğet geçti
- Elektrik direğinde mahsur kalan kedi kurtarıldı
- Sol eliyle senaryo yazıyor
En Çok Okunan Haberler
-
- Buruk sormuştu: Şenol Güneş'ten Yusuf Demir açıklaması!
- Beylikdüzü'nde 2 yaşındaki bebeğe istismar iddiası
- ATM'de açık buldu, milyoner hayatı sürdü!
- Vahdettin’i aklayamazsınız
- Gülşen'in ev hapsi kaldırıldı
- İmamoğlu'nun 'kaza' günü nerede olduğu ortaya çıktı
- 'Bilal Oğlan için İznik Gölü yağmalanıyor'
- Çakıcı'nın danışmanından valiye 'ziyaret'
- 200 milyonluk arazi hangi danışmana ait?
- Ekonomiyi övmeye çalıştı, alay konusu oldu