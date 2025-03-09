İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatılacak
İstanbul Emniyet Müdürlüğü, bugün bazı yolların trafiğe kapanacağını ve alternatif güzergahları duyurdu.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Suriye Başkonsolosluğu çevresinde alınacak güvenlik tedbirleri kapsamında 9 Mart 2025 Pazar günü bazı yolların trafiğe kapatılacağını açıkladı.
Saat 08.00’den program bitimine kadar kapalı olacak yollar şu şekilde; Maçka Caddesi (Abdi İpekçi Caddesi kesişiminden Teşvikiye Caddesi kesişimine kadar), Teşvikiye Caddesi (Maçka Caddesi kesişiminden Valikonağı Caddesi kesişimine kadar), Nişantaşı Ihlamur Yolu Sokak, Atiye Sokak.
Trafik akışının aksamaması için sürücüler Valikonağı Caddesi, Rumeli Caddesi, Abdi İpekçi Caddesi, Bostan Sokak, Osman F. Seden Sokak, Bronz Sokak, Hüsrev Gerede Caddesi, Akkavak Sokak, Ahmet Fetgari Sokak ve Mim Kemal Öke Caddesi gibi alternatif güzergahları kullanabilecek. Yetkililer, vatandaşların mağduriyet yaşamamaları için belirtilen tarihlerde güzergahlarını planlarken bu düzenlemeleri göz önünde bulundurmalarını tavsiye etti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Konuşma kâğıdını yırttı: 'AK Parti'den CHP'ye geçtim!'
- Ece Gürel 'Cadılık eğitimi alıyordu' iddiası
- Ümit Dikbayır'dan açıklama geldi
- İmamoğlu'nun konuşmasında dikkat çeken ayrıntı
- İstanbul'un 'en kötü zeminli' ilçelerini sıraladı
- Özel'in çağrısı üzerine provokatif sözler
- Ece Gürel'in hocası Hale Özen'e gözaltı!
- Eşini kaybeden Özgü Namal yıllar sonra ilk kez konuştu
- Moskova Alevilere destek verecek mi?
- CHP'li Meclis Başkanvekili Kurtuluş'a gözaltı kararı