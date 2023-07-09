İstanbul'da bugün bazı yollar trafiğe kapatıldı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 07:29

Güncelleme: 09.07.2023 - 07:29

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı açıklamada pazar günü Üsküdar’da yapılacak olan “15 Temmuz Vatan Koşusu” için trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergahları açıkladı.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama ise şöyle:

“09.07.2023 tarihinde gerçekleştirilecek olan '15 Temmuz Vatan Koşusu' etkinliği ile ilgili Üsküdar ilçesinde trafiğe kapatılacak yollar ve alternatif güzergâhlar aşağıda belirtilmiştir.

06.00 İtibariyle Kapatılacak Yollar

Çengelköy meydandan yalı boyu caddesi köprü katılım istikametine tek yön kapatılacak

Alternatif Yollar

Üsküdar Güzeltepe Caddesi”