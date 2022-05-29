Öğrencileri taşıyan minibüs otoyolda kaza yaptı: 17 yaralı

29 Mayıs 2022 Pazar, 00:17

Kaza, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolu Dervişli köyü civarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kadirli ilçesinde faaliyet gösteren özel bir okulun öğrencileri velileriyle birlikte Gaziantep'e geziye gitti. Gezi dönüşü TAG otoyolu Osmaniye gişelerine 10 kilometre kala M.Ç. idaresindeki 80 ACK 599 plakalı servis minibüsü önünde seyreden N.C. idaresindeki 34 BMU 748 plakalı otomobile çarpmamak için direksiyonu sağ şeride kırdı.

Sağ şeritte ilerleyen E.Ş. idaresindeki 33 AJH 558 plakalı tıra yandan çarpan servis minibüsü yan yattı. Yaklaşık 35 metre sürüklenen minibüs kullanılamaz hale gelirken kazada sürücü M.Ç. ile öğrenci ve velilerden oluşan 17 kişi yaralandı. Otoyoldan geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Minibüsün ön camı kırılarak çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi başta olmak üzere kentte bulunan özel hastanelere sevk edildi.

Kaza nedeniyle otoyolda trafik kontrollü bir şekilde sağlanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.