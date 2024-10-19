Bulgaristan'da 'eşsiz' bir Roma heykeli bulundu

Yayınlanma: 19.10.2024 - 17:38

Güncelleme: 19.10.2024 - 17:38

Bulgar haber ajansı BTA'nın, MS ikinci yüzyılın sonlarında ya da üçüncü yüzyılın başlarında yapıldığını bildirdiği heykel, Varna Bölgesel Tarih Müzesi'ne göre bir Odesos vatandaşına ait.

Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Heykelin başka fotoğraflarını da paylaştığı bir Facebook gönderisinde müze, "İnşaat girişimcisi Georgi Kraychev [bizi] vakitlice bilgilendirdi" diye yazdı.

Müze, heykelin insan boyundan biraz daha uzun olduğunu ve kaliteli beyaz mermerden yapıldığını ifade ediyor. Roma döneminden kalma "eşsiz" heykeldeki tek hasar, orta yaşlı adamın sağ el bileği ve yüzünde meydana gelmişti.

Roma togası giyen ve elinde bir parşömen tutan sakallı adamın kimliği, heykelin üzerinde Gaius Marios Ermogeniesz olarak belirtiliyor. Bu isim ayaklarının altındaki kaideye de yazılı.

Müze, adamın giysilerinin Gaius'un Romalılarla iyi ilişkiler içinde olduğuna işaret ettiğini belirtiyor.

Müzede çalışan Dr. Vasil Tenekedjiev, BTA'ya yaptığı açıklamada kamuya mal olmuş bu kişinin düşmanlarının heykeli buraya götürmüş olabileceğini söyledi.

Uluslararası İfade Özgürlüğü Vakfı'na göre Varna, Bulgaristan'ın en büyük denizcilik kenti. İlk olarak MÖ 570'te bir Yunan kolonisi olarak kuruldu.

Vakıf, Roma'nın Mezya eyaletindeki kentin ikinci ve üçüncü yüzyıllarda gelişen önemli bir liman olduğunu ifade ediyor.

Roma İmparatoru II. Theodosius, 447'de Odesos'ta Hun İmparatoru Attila'yla ateşkes imzaladı.

Ancak 7. yüzyılda Avarların ve Slavların saldırıları, şehrin onlarca yıl boyunca terk edilmesine yol açtı ve daha sonra Varna diye yeniden adlandırıldı.

Vakıf şu ifadeleri kullanıyor:

"Kentin en eski merkezi üzerinde yer alan bugünkü Yunan Mahallesi'nde, terk edilmesinden 1700 yıl sonra bile insanı etkilemeye devam eden bir binanın kalıntıları var."