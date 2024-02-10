İstanbul'da çatı yangını... Yan binaya da sıçradı!

Pendik'te 3 katlı binanın çatısında başlayan yangın, bitişiğinde bulunan binanın çatısına da sıçradı. Alev alev yanan çatı katı itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınırken, her iki binada hasar oluştu.

DHA
Yayınlanma: 10.02.2024 - 08:04
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İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Esenyalı Mahallesi Mimoza Sokak üzerinde bulunan bir binanın çatısında saat 03.00 sıralarında yangın çıktı.

İddiaya göre, 3 katlı binanın çatı kısmında bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, kısa sürede bitişiğinde bulunan 4 katlı binanın çatısına da sıçradı.

İNCELEME BAŞLATILDI!

Alevleri gören yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, alev alev yanan çatılara müdahale ederek söndürdü.

Polis ekipleri, olay yerine emniyet şeridi çekerek, sokağı giriş çıkışlara kapattı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, ekipler olayla inceleme başlattı. 


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