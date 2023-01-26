İstanbul'da 'çay paketi' hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı

Eyüpsultan'da işyerinden çaldıkları çay paketlerini başkalarına satmaya çalıştıkları belirlenen 3 şüpheli yakalandı.

AA
Yayınlanma: 26 Ocak 2023 - 11:54
İstanbul'da 'çay paketi' hırsızlığı yapan 3 şüpheli yakalandı
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Göktürk'te bir işyerinden 104 koli çay paketinin çalındığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

İşyerine ait güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, kimliklerini tespit ettikleri şüphelileri takibe aldı.

SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Şüphelilerden B.A. ve D.M. iş yerinden çaldıkları çayı Gaziosmanpaşa ilçesindeki alıcılara satmak isterken suçüstü yakalandı. B.A'nın kardeşi V.A. da olayla bağlantısı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

D.M. Emniyet'teki ifade işlemlerinin ardından, B.A. ve V.A. ise sevk edildikleri adliyede adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.

Bu arada, hırsızlık anı işyerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntülerde, kamyonetin dükkana yanaştığı ve şüphelilerden birinin dükkana girerek kolileri çaldığı görülüyor.


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