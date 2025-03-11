İzmir'de kan donduran 'muhbir' cinayeti: Kahvehaneyi taradılar!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 09:51

Güncelleme: 11.03.2025 - 09:51

Olay, dün akşam saat 21.00 sıralarında Reis Mahallesi 9030 sokakta bulunan bir kahvehanede meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, plakasız bir motosikletle kahvehane önüne gelen şüpheliler, 'siz misiniz muhbirlik yapan' diyerek işyerine ateş açtı.

Kahvehane önünde duran Nuh Çifci (43), tabancadan çıkan mermilerle yaralanarak yere yığıldı. Saldırganlar olay yerinden motosikletle uzaklaşırken durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde ağır yaralandığı belirlenen Nuh Çifci, ambulansla Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Nuh Çifci, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çifci'nin cenazesi, savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SEFERİHIİSAR'DA YAKALANDILAR

Olayın ardından saldırganları yakalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, görgü tanıklarının ifadeleri ve güvenlik kameraları incelemeleri sonucu şüphelilerin kimliğini belirledi. M.M.U. (40), M.U. (28) ve A.A. (28) olduğu belirlenen şüpheliler, bir araçla kaçarken Seferihisar - Gümüldür yolunda yakalandılar. Gözaltına alınan 3 zanlı, sorgulanmak üzere Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.