İstanbul'da 'cinsel gücü artırıcı ilaç' diyerek sahte ürün satanlara baskın! Şüpheli serbest kaldı...

Yayınlanma: 22.12.2024 - 09:25

Güncelleme: 22.12.2024 - 09:26

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kağıthane Mobil Park polis ekipleri, geçtiğimiz günlerde ilçede yaptığı çalışmalarda Talatpaşa Mahallesi'nde iki ayrı adreste sahte ilaç ve kaçak elektronik eşyalar olduğu bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine Serap Ü.'ye ait adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen polis ekipleri yaptığı aramalarda tablet, sprey, macun, krem ve jel formda 305 bin 227 adet cinsel gücü artırıcı ilaç denilerek satılan sahte ürünlerle birlikte sahte gıda takviyelerini ele geçirdi.

Diğer adreste ise kaçak olduğu belirlenen 3 bin 242 adet mini fan, projektör, haşere kovucu ve masaj aleti gibi elektronik eşyaya de el koydu.

ŞÜPHELİ SERBEST KALDI

Aramaların ardından gözaltına alınan Serap Ü. ifadesinin alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan Serap Ü., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.