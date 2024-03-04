Hafsanur Sancaktutan, gündem olan mastürbasyon sahnesine ilişkin ilk kez konuştu: 'Oyunculuk cesaret işidir'

'Dünyayla Benim Aramda' dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle günlerce konuşulan ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan sessizliğini bozdu. Oyunculuğun gerektirdiği her şeyi yaptığını söyleyen Sancaktutan "Oyunculuk cesaret işi" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:18
Hafsanur Sancaktutan, gündem olan mastürbasyon sahnesine ilişkin ilk kez konuştu: 'Oyunculuk cesaret işidir'
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Son olarak Kerem Bürsin ile başrolü paylaştığı 'Ya Çok Seversen' dizisiyle adından söz ettiren Hafsanur Sancaktutan, 'Dünyayla Benim Aramda'daki müstehcen sahnesiyle ilgili konuştu. 

Sancaktutan, oyunculuğun gerektiği rollere girdiği söyledi.

"BİRÇOK GENÇ KIZA ÖRNEK OLDUĞUMU BİLİYORUM"

Ünlü oyuncunun; Buğra Gülsoy, Demet Özdemir, Metin Akdülger ve Zerrin Tekindor ile başrolü paylaştığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu.

Sahnenin yayınlanmasıyla günlerce konuşulan güzel oyuncu, Harper's Bazaar dergisine samimi açıklamalar yaptı. 

Oyunculuk hakkında konuşan Sancaktutan "Oyunculukta sahne ne gerektiriyorsa yaparım. Oyunculuk cesaret işi, birçok duyguya giriyoruz. Benim yaşımdaki birçok genç kıza örnek olduğumu biliyorum. Özellikle genç kadınlarımızla ruh arkadaşı olmak özel bir durum diyerek, 'insanların içinde ne ağlamaktan ne kahkaha atmaktan çekinirim. Özgürüm ve karakterimi anlatabilmek adına Hafsanur'un fiziksel gücünden destek alıyorum" dedi.


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