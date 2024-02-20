73 yaşındaki adam, mastürbasyon yaparken hastanelik oldu

Avustralya'da 73 yaşındaki bir adam, mastürbasyon sırasında "cinsel tatmin" için penisine 3 düğme pili yerleştirmesinin ardından hastanelik oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.02.2024 - 11:35
73 yaşındaki adam, mastürbasyon yaparken hastanelik oldu
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Avustralya'da bir adam, mastürbasyon sırasında "cinsel tatmin" için penisine yerleştirdiği düğme pillerini çıkaramayınca hastaneye gitti. 

Adam, "mastürbasyon yaptığı zamanlarda cinsel tatminlik için penisine düzenli olarak düğme pilleri yerleştirdiğini, ancak bu sefer pilleri çıkarmada zorluk yaşadığını" söyledi.

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Bunun üzerine doktorların, adamın penisindeki pilleri çıkarmak için çeşitli forsepsler kullanmayı denedikleri, ancak başarılı olamadıkları kaydedildi.

"Üroloji Vaka Raporları" adlı tıp dergisinin yaşanan olayı "acı verici" olarak anlattığı yazıda, "Prosedür, hastanın dayanması için zor olduğundan, sonunda hasta anestezi altına alındı" ifadeleri kullanıldı.

Ameliyat sırasında doktorların penisteki üç düğme pili çıkardıkları, ancak "pillerin asidinin üretrayı ciddi şekilde aşındırdığı" belirtildi.

Avustralyalı adam tedavi edildikten sonra hastaneden ayrıldı, ancak on gün sonra tekrardan hastaneye gelerek penisindeki şişlik nedeniyle ameliyat altına alındı.

Doktorlar, adamın üretrasının büyük bir kısmının çoktan ölmüş olduğunu tespit ettiler. Ayrıca, doktorlar adamın üretra ve dokusunun sekiz santimetresini kesip, gelecekte idrarını toplamak için bir "kateter" yerleştirmek zorunda kaldılar.

KATETER NEDİR?

Tıpta kateter, bir vücut boşluğuna, damarına veya kanalına sokulabilen bir tüptür. Bu sayede kateterler cerrahi aletlerle beraber drenaja, sıvıların zerk edilmesine veya dışarı çıkarılmasına yardımcı olur.


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