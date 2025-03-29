İstanbul'da çocukların sosyal medyadaki tartışması cinayetle bitti!

Başakşehir'de 16 ve 17 yaşındaki iki arkadaşın sosyal medya üzerinden küfürleşmesiyle başlayan kavga cinayetle bitti. Sokakta karşılaşan arkadaşların birbirine çekiç ve bıçakla saldırdığı kavgada Kudbettin Berat Çimenli hayatını kaybetti.

İstanbul'da çocukların sosyal medyadaki tartışması cinayetle bitti!
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DHA
Yayınlanma: 29.03.2025 - 11:45

İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Şahintepe Mahallesi'nde dün saat 14.00 sıralarında feci bir olay meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre; Nigar Sokak'taki marketin önünde karşılaşan Kudrettin Berat Çimenli (16) ve K.İ. (17) henüz bilinmeyen bir nedenle kavga etti. Edinilen bilgiye göre, K.İ. çekişle vururken Kudrettin Berat Çimenli bıçakla saldırdı.

Kavgayı görenler polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Ağır yaralanan Kudrettin Berat Çimenli, olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kanuni Sultan Süleyman Hastanesi'ne kaldırılırken, K.İ. koşarak kaçtı.

Çimenli, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken K.İ., polis tarafından kısa sürede yakalandı. Şüphelinin poliste yapılan sorgusunda, sosyal medya üzerinden nedenini bilmediği bir sebepten dolayı tartıştıklarını ve olay günü karşılaştıklarında da kavga ettiklerini söylediği öğrenildi.

Arkadaşının başına çekiçle vurduğunu anlatan şüphelinin kendisini korumak için bıçağını rastgele salladığını anlattığı öğrenildi.


Etiketler: #Başakşehir #bıçak #kavga #sosyal medya

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