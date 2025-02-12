Karaman'da sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti!

Murat D., sosyal medyada tartışıp randevulaşarak buluştuğu Abdullah Umut Can ile Salih A.'yı pompalı tüfekle vurdu. Abdullah Umut Can hayatını kaybederken, Salih A. ise ağır yaralandı.

Karaman'da sosyal medyada başlayan tartışma kanlı bitti!
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DHA
Yayınlanma: 12.02.2025 - 08:47

Karaman'da Piri Reis Mahallesi'nde Piri Reis Parkı yanında  saat 00.30 sıralarında korkunç bir olay meydana geldi.

İddiaya göre; Murat D., sosyal medya üzerinden Abdullah Umut Can (19) ve Salih A. ile tartıştı. Tartışma sonrası sosyal medya üzerinden randevulaşan taraflar, Piri Reis Parkı yakınında buluşup, kavga etmeye başladı. Yaşanan arbede sırasında Murat D., pompalı tüfekle Abdullah Umut Can'ı boyun bölgesinden, Salih A.'yı ise karın ve göğüs bölgesinden vurdu.

KAÇAN ŞÜPHELİ ARANIYOR

Murat D. olayın ardından kaçarken, yaralılar ise özel araçlarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yaralılardan Abdullah Umut Can doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı, Salih A. ise ameliyata alındı.

Polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatırken, olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. 


Etiketler: #KARAMAN #pompalı tüfek #sosyal medya #kavga

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