İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı

İstanbul Bahçelievler'de, tadilat yapılan iş yerindeki merdivenin çökmesi sonucu bir işçi yaralandı.

AA
19 Ağustos 2022 Cuma, 16:03
İstanbul'da çöken merdivenin altında kalan işçi yaralandı
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Kocasinan Gazi Caddesi'ndeki 5 katlı binanın girişinde bulunan dükkanda tadilat çalışmaları sırasında güçlendirme yapılan merdiven çöktü. Burada çalışan işçi Hüseyin Vural (49), çöken merdivenin beton blokları altında kaldı.

VÜCUDUNDA KIRIKLAR OLUŞTU

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kurtarılan yaralı işçi, Bahçelievler Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücudunda kırıklar oluşan Vural'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.


İstanbul İşçi merdiven

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