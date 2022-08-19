Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 kişi yaralandı

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 17 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İHA
19 Ağustos 2022 Cuma, 10:22
Manisa'da işçi servisi ile otomobil çarpıştı: 17 kişi yaralandı
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Manisa'nın Salihli ilçesinden aldığı işçileri Alaşehir’e götüren M.A. idaresindeki işçi servisine Kavaklıdere Mahallesi mevkiinde saat 00.45 sıralarında A.B. idaresindeki otomobil arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle işçi servisinde bulunan 14 işçi ve şoför ile otomobildeki 2 kişi olmak üzere toplam 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

 


Manisa işçi servisi kaza

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