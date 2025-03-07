İstanbul'da dehşet... Ablasını işten çıkaran müdürü defalarca bıçakladı!

Yayınlanma: 07.03.2025 - 12:28

Güncelleme: 07.03.2025 - 12:28

Olay, sabah saatlerinde Bayrampaşa Terazidere Mahallesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, ismi belirlenemeyen yabancı uyruklu bir şüpheli, ablasının çalıştığı yere gelip sürekli para istedi. İşyeri sahipleri, para isteyen kardeş nedeniyle kadını işten çıkardı.

Ablasının işten çıkarılmasının ardından şüpheli, işyeri sahiplerini rahatsız etmeye başladı. İşyeri müdürünün, şüphelinin rahatsız eden davranışlarının ardından Savcılığa şikayette bulunduğu öğrenildi.

MÜDÜRÜ DEFALARCA BIÇAKLADI

Sabah saatlerinde işyerinin önüne gelen şüpheli, müdüre bıçakla saldırdı. Müdürü defalarca bıçaklayan şüpheli, olay yerinden kaçarak uzaklaştı. Çevredeki yurttaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İŞ YERİ MÜDÜRÜ AĞIR YARALANDI

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralanan müdür, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekiplerinin ise kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışmaları sürüyor.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bıçakla saldırı anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, şüphelinin işyeri önünde bekledikten sonra müdürün yanına yaklaştığı, daha sonrada yakınlaşıp defalarca kez bıçakladığı ardından olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor.

"BIÇAKLANAN ORANIN MÜDÜRÜYDÜ"

Olayı gören esnaf Besim Şenbaş, "Olay 4 hafta öncesine dayanıyor. 4 haftadan beri bu vatandaş buraya gelip, karşı tarafı taciz ediyor. Birkaç defa polis arandı. Bu sabahta son noktayı koydu. Önceden komşumdan öğrendiğim kadarıyla da arkadaşların önceden savcılığa müracaatı varmış. Uzaklaştırması da var fakat hiçbir işlem yapılmadı. Bıçaklanan oranın müdürüydü. Sürekli siz benim kız kardeşimi burada saklıyorsunuz diye tepki veriyordu" şeklinde konuştu.