İstanbul'da dehşet anları! Motosikletini yaktı, işyerini kurşunladı

Yayınlanma: 03 Nisan 2023 - 11:11

Güncelleme: 03 Nisan 2023 - 11:46

İstanbul'da geçtiğimiz 15 Mart Çarşamba günü saat 23.30 sıralarında Kâğıthane Harmantepe Mahallesi’nde semtteki bir sokakta motosiklet tamirhanesi bulunan Hasan Aydın’a (38), Barış S. isimli şahıs motosikletini getirerek tamir edilmesini istedi. Bunun üzerine Aydın, motosikleti tamir ederek Barış S.’ye teslim etti. Ancak Barış S., motosikletin aksamının değiştiğini söyleyerek Aydın’a tamir ücretini ödemedi. Onu silahla tehdit ederek de 40 bin lira istedi. Bunun üzerine Aydın, Emniyet'e giderek Barış S. hakkında şikâyette bulundu.

ARIZAYI BAHANE ETTİ PARA İSTEDİ

O esnada işyeri önüne gelen Barış S. tamire getirdiği ve ağabeyi Bülent S.’ye ait olduğu ortaya çıkan motosikletini yaktı. Alev alev yanan motosiklet söndürülürken, Bülent S. motosikleti yanmış halde alarak olay yerinden ayrıldı. Gece saatlerinde Barış S., ağabeyine ait diğer motosikletle işyeri önüne gelerek silahla kurşun yağdırdı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, işyerinde hasar meydana geldi. Olaydan yaklaşık 1 hafta sonra da Barış S., motosikletle geçerken işyerine bir kez daha kurşun yağdırdı. Yaşananlar ise güvenlik kameralarına yansıdı.

"KAPININ ÖNÜNDEKİ MOTORU YAKTI, DÜKKÂNIMA ATEŞ ETTİ"

Olayı anlatan işyeri sahibi Hasan Aydın, “Barış Samur ile benim sıkıntım şu şekilde başladı. Motosikletini dükkânımda yaptırdı daha sonra beni tehdit etti. Ben karakolda ifade verirken gelip benim dükkânıma ateş etti ve kapının önündeki motoru yaktı. Kamera kayıtlarında sıkıntı olduğu için ben olanları göremedim daha sonra yan dükkândan kamera kaydını aldım orada yaptıklarını izledim. İkinci kez bir daha geldi benim dükkânıma silah sıkıp kaçtı. Karakola müracaatta bulundum. İnşallah arkadaşlar saldırganı bulup bana yardımcı olurlar” dedi.

Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri, kimliğini tespit ettikleri saldırgan Barış S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.