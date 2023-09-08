Konuşmak için çağırdığı kişiye kurşun yağdırdı!
Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, konuşmak için çağırdığı kişiye silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs yaralandı.
Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı’nda, saat 00.50’de B.Ö., konuşmak için çağırdığı K.B’ye silahla ateş etti. Bacaklarına ve kalçasına isabet eden 3 kurşunla yaralanan K.B. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
ŞÜPHELİ ARANIYOR
Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonunda silahlı yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan B.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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