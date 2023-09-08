Konuşmak için çağırdığı kişiye kurşun yağdırdı!

Samsun’un Bafra ilçesinde bir şahıs, konuşmak için çağırdığı kişiye silahla ateş etti. Kurşunların hedefi olan şahıs yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 08.09.2023 - 07:18
Konuşmak için çağırdığı kişiye kurşun yağdırdı!
Abone Ol google-news

Tabakhane Mahallesi Medrese Aralığı’nda, saat 00.50’de B.Ö., konuşmak için çağırdığı K.B’ye silahla ateş etti. Bacaklarına ve kalçasına isabet eden 3 kurşunla yaralanan K.B. Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

ŞÜPHELİ ARANIYOR

Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri yaptıkları inceleme sonunda silahlı yaralama olayını gerçekleştirdikten sonra kaçan B.Ö’yü yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Player Alanı
Samsun

İlgili Haberler

Düzce'de silahlı saldırı: İşyerini kurşunladılar!

Düzce'de silahlı saldırı: İşyerini kurşunladılar!
Düğün salonunda dehşet: Damada kurşun yağdırdı!

Düğün salonunda dehşet: Damada kurşun yağdırdı!
Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

Kızının kına gecesinde maganda kurşunuyla hayatını kaybetti

En Çok Okunan Haberler