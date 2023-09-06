Düğün salonunda dehşet: Damada kurşun yağdırdı!

Yayınlanma: 06.09.2023 - 08:37

Güncelleme: 06.09.2023 - 08:39

Kayapınar ilçesi Gaziler semtinde bulunan bir düğün salonunda, dün akşam saatlerinde; damat A.E., gelin ile birlikte salona girdiği sırada şüpheli S.E., belinden çıkardığı tabancayı peş peşe ateşledi.

Davetliler panikle kaçışırken, 8 kurşun isabet eden A.E. ile düğüne katılanlar arasında yer alan E.K. da seken kurşunun isabet etmesiyle bacağından yaralandı.

DAMADIN HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, damat A.E. ve E.K. yakınları tarafından hastaneye götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

SALDIRI ANI GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI

Diyarbakır’da düğün salonunda damat A.E.'nin (23) silahlı saldırıya uğradığı olayın cep telefonu görüntüsü ile iş yerinin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Görüntülerde damat ve gelin fotoğraf çekildiği sırada arkalarından gelen S. A.'nın tabancayı art arda ateşlediği görüldü. Kurşunların isabet ettiği damat A.E. yere yığılırken, bu sırada salonda bulunan davetliler panik ve korku içerisinde kaçışmaya başladı. Olayda seken kurşunlarından birinin isabet ettiği E.K. adlı çocuk da yaralandı.

Bu arada güvenlik kamera kayıtlarında saldırganın düğün salonuna giriş ve çıkışı da görüntülendi. Saldırının ardından S.A., elinde tabanca ile koşarak salondan uzaklaşmaya çalışırken, kısa süre sonra davetlilerin peşinden koştukları görüldü.

Daha sonra yaralı damat A.E'nin., davetliler tarafından taşınarak salondan çıkarılıp hastaneye götürüldüğü kayıtlarda yer aldı.

ÖZEL EKİP TARAFINDAN 5 SAAT SONRA ARKADAŞININ EVİNDE YAKALANDI

Damat A.E.'yi ve seken kurşunlardan birinin isabet etmesiyle 10 yaşındaki E.K.'nın da yaralanmasına yol açan zanlı S. A. (26), İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’nce oluşturulan özel ekibin çalışmasıyla olaydan 5 saat sonra yakalandı.

Saklandığı arkadaşının evinde yakalanan S.A.'nın üzerinden saldırıda kullandığı tahmin edilen tabanca da ele geçirildi.

GELİN İLE EVLENME İSTEĞİ KABUL EDİLMEMİŞ

Olayla ilgili yapılan araştırmada ise S.A.'nın yaklaşık 1 yıl önce akrabası da olan gelin ile evlenmek istediği ancak olumsuz yanıt aldığı öğrenildi. Saldırıyı bu nedenle düzenlediği öne sürülen S.A., sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Bu arada aldığı kurşun yaralarıyla kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan damat A.E.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü belirtildi. Soruşturma sürdürülüyor.