Maltepe Belediyesi'nde silahla ateş açan şüpheli tutuklandı: İfadesi ortaya çıktı

Yayınlanma: 06.07.2023 - 16:54

Güncelleme: 06.07.2023 - 16:54

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Maltepe Belediyesi binasında bir kişinin silahla ateş açmasına ilişkin çalışma başlattı.

Belediye Başkanı Ali Kılıç'ın makam odasında 2, koridorda 5 el ateş ettiği belirlenen ve olayın ardından korumalar tarafından yakalanan şüpheli Fevzi P. (57) polis ekiplerince gözaltına alındı.

Müteahhitlik yaptığı öğrenilen Fevzi P'nin emniyetteki sorgusunda, makamında görüştüğü belediye başkanının kendisini aşağıladığını öne sürdü.

Bunun üzerine Kılıç ile tartıştıklarını belirten şüpheli, yaşadığı durumu hazmedemediği için ruhsatsız tabancasıyla korkutmak amacıyla ateş ettiğini savundu.

Fevzi P'nin, Kılıç ile görüştükten sonra özel kalem odasında bir süre beklediği ve ardından tekrar makam odasına giderek olayı gerçekleştirdiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli Fevzi P, "silahla tehdit" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanması talebiyle Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Buradaki savunmasında olay yerine öldürme kastı ile gitmediğini, belediye başkanının kendisini makamına davet ettiğini belirten Fevzi P, belediye başkanının kendisine hakaret ettiğini öne sürdü. Kılıç'ın daha sonra kendisinden odadan çıkmasını istediğini belirten şüpheli Fevzi P, Kılıç'ın, "Bir daha buralara gelmeyin. Beni desteklemezseniz buraya gelmeyin." dediğini savundu.

Şüpheli Fevzi P, Kılıç'ın sözlerinin ağrına gittiğini belirterek, "Biz bunları hakketmedik. Ben kendisine 'bu makam babanın malı değil, bizim sayemizde geldin' dedim. O anda kendime hakim olamayıp elimdeki silah ile eşyalara doğru ateş ettim. Olaydan dolayı pişmanım." dedi. Nöbetçi hakimlik, şüphelinin "silahla tehdit" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmasına hükmetti.