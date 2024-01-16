İstanbul'da dehşet: Sac bükme makinesine kafası sıkışan çocuk öldü
İstanbul Esenyurt'ta, staj yaptığı fabrikada sac bükme makinesine kafası sıkışan 14 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
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Akçaburgaz Mahallesi'ndeki demir-çelik fabrikasında staj yapan Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM) öğrencisi Arda Tonbul, 9 Ocak'ta, dengesini kaybetmesi sonucu kafasını sac bükme makinesine sıkıştırdı.
Sağlık görevlilerince hastaneye kaldırılan Tonbul, müdahalelere rağmen 7 gün sonra yaşamını yitirdi. Tonbul'un cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Giresun'a gönderildi.
2 KİŞİ GÖZALTINDA
Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, fabrika müdürü H.Ö. ile İş Sağlığı Güvenliği Uzmanı Ö.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.Ö. ve Ö.K. tutuklandı.
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