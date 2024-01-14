Ankara'da korkutan fabrika yangını!

Ankara'nın Sincan ilçesindeki bir fabrikada yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle yangın söndürüldü.

DHA
Yayınlanma: 14.01.2024 - 12:41
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Yangın, saat 10.00 sıralarında Sincan ilçesindeki 1'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde meydana geldi. Elektronik yedek parça üreten fabrikada, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, içeride bulunan kimyasallar nedeniyle kısa sürede büyüyerek tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler de tahliye edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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