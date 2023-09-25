İstanbul'da dehşet: Tartıştığı kişiyi zıpkınla vurdu
İstanbul Yeşilköy Sahili'nde bir şahıs tartıştığı kişiyi bacağından zıpkınla vurdu. Talihsiz adam bacağında zıpkınla hastaneye kaldırıldı.
Bakırköy, Yeşilköy Sahili'nde, dün akşam saatlerinde alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken şahıslardan biri yanında bulunan zıpkınla şahsı bacağından vurdu.
Yaşananları gören çevredeki yurttaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı adama ilk müdahaleyi bulunduğu yerde yaptı.
ZIPKINLA BERABER HASTANEYE KALDIRILDI
Daha sonra yaralı şahıs bacağında ki zıpkınla beraber hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri ise zıpkınlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
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