Adaylar netleşiyor: CHP İstanbul İl Başkanlığı için gözler Canpolat ve Sarıyar'da

Yayınlanma: 25.09.2023 - 03:00

Güncelleme: 25.09.2023 - 03:00

CHP’de kurultay öncesi il kongrelerinden çıkan sonuçlar merakla beklenirken İstanbul’da Özgür Çelik’in ardından eski CHP İl Başkanı Cemal Canpolat yarın adaylığını açıklayacak. Cumhuriyet’e açıklama yapan Canpolat yarın saat 14.00’te basın toplantısı düzenleyecek.

Özgür Çelik’e yakın isimler “Uzlaşı sağlandığı ve Çelik’ten başka yeni bir aday çıkmayacağı yönündeki” iddiaları doğrulamadı.

8 Ekim’de Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenecek kongre öncesinde kulislerde ismi gündeme gelen eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Selçuk Sarıyar’ın da “uygun bir zamanda” adaylığını açıklaması bekleniyor.

Dün İstanbul’a gelen CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, gün boyu toplantılar yaptı. Kılıçdaroğlu, Sultanbeyli’de kadınlarla bir araya gelerek sorunlarını dinledi. CHP lideri akşam saatlerinde de bir grup partili ile görüştü.

‘ÖRGÜTÜN ADAYIYIM’

İstanbul il başkan adayı Özgür Çelik dün havalimanında Kılıçdaroğlu’nu karşılayanlar arasında yer aldı. Adaylık sürecinde Kılıçdaroğlu ile bir temasının olup olmadığı sorusuna ilişkin Cumhuriyet’e yanıt veren Özgür Çelik, “Genel başkanımızla ilgili bire bir görüşme yapmadım şu zamana kadar. İlçe başkanı seçildiğimiz zaman bir araya geldik. Adaylığımla ilgili kendisiyle görüşen arkadaşlarımız oldu. Havalimanında kendisini karşılamaya gittik” dedi.

Çelik, “Değişimcilerin adayı” olarak nitelendirilmesine ilişkin ise “İlçe başkanlarımızın adayıyım, örgütümüzün adayıyım, kadın kollarımızın adayıyım, gençlik örgütlerimizin adayıyım” ifadelerini kullandı.