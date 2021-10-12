İstanbul'da denetim yapan ekipler, turisti kabul etmeyen taksiciyi trafikten menetti
İstanbul'da bir taksici, Mısır'dan gelen bir turisti aracına almayınca, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından trafikten menedildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı resmi ve sivil ekipler, özellikle vatandaşların ve turistlerin yoğun olduğu noktalarda denetimlerine devam ediyor.
Taksim Meydanı'nda kurulan kontrol noktalarında polis ekipleri taksileri durdurup aracın evrakını ve sürücü belgelerini inceliyor.
Uygulama kapsamında taksi şoförlerinin emniyet kemeri takma, taksimetre açma, trafik kurallarına uyma ve yolcu seçip seçmediklerine yönelik kontroller yapıldı.
MÜŞTERİ KABUL ETMEYİNCE EKİPLERCE ÇEVRİLDİ
Denetimler sırasında Mısır'dan gelen bir turist, içerisinde yolcu olmayan bir taksiyi Kapalı Çarşı'ya gitmek için durdurmaya çalıştı. Müşteriyi kabul etmeyen taksici polis ekiplerince çevrildi. Önce ceza yazılan taksicinin aracı trafikten menedildi. Evrakında eksiklik olan başka bir taksicinin aracı da ekiplerce alındı. Ayrıca denetimlerde çalışma izni ve ruhsat süresi dolan, emniyet kemeri takmayan, evrakı eksik olan taksicilere ceza yazıldı.
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