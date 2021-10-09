"Lütfen Çocuğum üşüyor" diyen yolcuyu "Karşının taksisiyim" diyerek almadı
İstanbul Ataşehir'de, bir taksi sürücüsü "Lütfen çocuğum üşüyor" diyen kadın yolcuyu, "Ben karşının taksisiyim" diyerek araca almadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul Ataşehir'de, dün akşam bir taksi şoförünün yolcuya verdiği yanıt tepki çekti.
Soğuk hava nedeniyle çocuğuyla taksiye binmek isteyen yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.
Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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