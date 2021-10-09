"Lütfen Çocuğum üşüyor" diyen yolcuyu "Karşının taksisiyim" diyerek almadı

09 Ekim 2021 Cumartesi, 12:03

İstanbul Ataşehir'de, dün akşam bir taksi şoförünün yolcuya verdiği yanıt tepki çekti.

Soğuk hava nedeniyle çocuğuyla taksiye binmek isteyen yolcu, kendisini araca almayan şoföre, "Lütfen, bakın çocuğum üşüyor. Kısa mesafe ama 100 lira vereyim" dedi. Ancak şoför, "Ben karşının taksisiyim" diyerek kadın yolcuyu araca almadı.

Yaşanan anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.