İstanbul'da deniz seferlerinde iptal

12 Ocak 2022 Çarşamba, 07:48

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ve Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO), Marmara Denizi'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edilen seferler şöyle:

İDO:

07.30 - Bursa-Yenikapı-Kadıköy-Kabataş

07.45 -Bandırma-Yenikapı-Kadıköy

08.30 - Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy

09.15 - Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa

BUDO:

07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

08.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)

09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)

10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)

10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)