83 yıl sonra 'altın kemeri' İmamoğlu verdi

20 Eylül 2021 Pazartesi, 10:02

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 83 yılın ardından yeniden düzenlenen 1. Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin şampiyonu Hüseyin Gümüşalan’a altın kemerini verdi. Ödül töreninin ardından konuşan İmamoğlu, “Bugün tam da burada Gazi’nin Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği zeki, çevik aynı zamanda akıllı olan sporcu talebi vardı. Bugün onu yaşadık. Seneye daha güzelini yaşayacağız. İnşallah bundan sonra tarihi bir an olacak” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yaşamının son 5 yılında anısına düzenlenen ‘Ulugazi Yağlı Güreşleri’nin 83 yıl aradan sonra ilk kez düzenlendiği müsabakaların finaline katıldı. Spor İstanbul’un ev sahipliğinde Maltepe Orhangazi Şehir Parkı’nda düzenlenen müsabakalar gün boyu sürdü.

ALTIN KEMER HÜSEYİN GÜMÜŞALAN’IN OLDU

Tüm gün süren zorlu mücadelelerin sonunda 64 başpehlivandan dördü yarı finale kaldı. Er meydanında Mustafa Taş, Recep Kara ile Nedim Gürel de Hüseyin Gümüşalan ile eşleşti. Finalde mücadele edecek isimleri belirleyen yarı final müsabakası nefesleri kesti. Zorlu mücadelenin galipleri Taş ve Gümüşalan oldu. Mustafa Taş ile Gümüşalan finalde karşı karşıya geldi. Günün şampiyonunu belirleyen müsabakada altın kemeri almaya hak kazanan başpehlivan Hüseyin Gümüşalan oldu.

ALTIN KEMERİ İMAMOĞLU VERDİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sahnede başpehlivanların ödüllerini verdi. Kupa, 2 tam altın ve madalya alan başpehlivanların gün boyu mücadelesini verdiği altın kemer de İmamoğlu tarafından Hüseyin Gümüşalan’a verildi.

GAZİ’NİN İSTEDİĞİ SPORCU TALEBİ VARDI

Ödül töreninden sonra açıklama yapan İmamoğlu, 83 yıl sonra Mustafa Kemal Atatürk'ün çok arzu ettiği bir güreş tutuldu. Yağlı güreşte bu kahraman pehlivanlarımızın güzel güreşlerini izledik. İçinde centilmenlik vardı, kardeşlik vardı” dedi

Sahnede gördüklerinde abi kardeş duygusu olduğunu ifade eden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Bugün tam da burada Gazi’nin Mustafa Kemal Atatürk'ün istediği zeki, çevik aynı zamanda akıllı olan sporcu talebi vardı. Bugün onu yaşadık. Seneye daha güzelini yaşayacağız. İnşallah bundan sonra tarihi bir an olacak. Hem Elmalı hem Kırkpınar gibi çok yıllar boyu var olan güreşlerin İstanbul'daki bir simgesi, buradan dünyaya tanıtılan bir penceresi gibi olacak. Seneye inşallah minder güreşini de katacağız bu işin içerisine. O da başka bir kulvarda yürüyecek. Yağlı güreşimiz daha güçlenerek devam edecek. Seneye bu kemer özel bir kemer olacak. Aslında ilki kazanılmış oldu. Bundan sonra yıllar boyu devam edecek. Halk bu işi sevdi. Zaten seviyor. Kendi ata sporu. İnşallah seneye kemerimizi de özel yaptıracağız. Vatandaşımızın içine katan yarışmalarla yapacağız ki vatandaş bu işin sahibi olsun. 16 milyon İstanbul'un güzel anı için bu güzel pehlivanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum.”