İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Şubat 2024 nerede, ne zaman deprem oldu? Son depremler!

Yayınlanma: 19.02.2024 - 09:30

Güncelleme: 19.02.2024 - 11:04

AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, "son dakika depremler, deprem mi oldu" gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 19 Şubat'ta meydana gelen depremler...

19 ŞUBAT'TA MEYDANA GELEN DEPREMLER

07:07:36 -.- 1.3 -.- BUYUKCAKIR-YAHYALI (KAYSERI)

07:06:08 -.- 0.9 -.- GUNEYKAS-BESNI (ADIYAMAN)

06:39:25 -.- 1.8 -.- KARABUCAK-KOZAN (ADANA)

06:18:47 -.- 2.8 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

05:08:37 -.- 1.6 -.- KAYNAR-(KAHRAMANMARAS)

04:39:25 -.- 2.2 -.- KAVUKLAR-AYRANCI (KARAMAN)

04:36:05 -.- 2.7 -.- AKDENIZ

04:30:55 -.- 1.6 -.- ESENYURT-SENKAYA (ERZURUM)

04:27:35 -.- 1.4 -.- KIRECLI-SENKAYA (ERZURUM)

04:25:42 -.- 4.2 4.2 AKDENIZ

04:24:00 -.- 1.8 -.- KARAGOL-CELIKHAN (ADIYAMAN)

04:17:54 -.- 1.6 -.- YUREGIR (ADANA)

03:47:40 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ)

03:33:16 -.- 1.4 -.- OZCANLI-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)

03:29:45 -.- 1.2 -.- MALATYA (MALATYA)

03:17:31 -.- 2.0 -.- ERKENEK-DOGANSEHIR (MALATYA)

02:34:27 -.- 1.3 -.- ERICEK-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

02:05:01 -.- 1.1 -.- KARAKUYU-SAIMBEYLI (ADANA)

01:49:41 -.- 1.1 -.- GURGENDERE-BIGA (CANAKKALE)

01:45:23 -.- 0.8 -.- KARACA-MARMARIS (MUGLA)

01:37:31 -.- 1.1 -.- YENIKOY-DARENDE (MALATYA)

00:59:54 -.- 2.7 -.- UZUNKOY-(ADIYAMAN)

00:48:55 -.- 1.0 -.- CENNETPINARI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:44:42 -.- 1.7 -.- MOLLAKASIM-(VAN)

00:33:54 -.- 1.4 -.- KIZILENIS-TURKOGLU (KAHRAMANMARAS)

00:32:56 -.- 1.5 -.- IZMIR KORFEZI (EGE DENIZI)

00:24:05 -.- 1.2 -.- YESILKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)

00:20:47 -.- 2.2 -.- ARSLANBEY-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS)

00:13:40 -.- 1.3 -.- KARABEYLER-(BALIKESIR)

İSTANBUL'DA DEPREM Mİ OLDU?

Saat 10.45'te bir deprem meydana geldi. 3.5 büyüklüğündeki deprem İstanbul ve Bursa olmak üzere çeşitli illerde hissedildi. Bursa, Gemlik merkezli deprem 13.2 km derinlikte gerçekleşti.