İstanbul'da hangi okullar tahliye edilecek? İstanbul'da 93 okul neden tahliye edilecek?

Yayınlanma: 18 Şubat 2023 - 18:34

Güncelleme: 18 Şubat 2023 - 18:34

İstanbul Valiliği'nden İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında eğitim kurumlarıyla ilgili yapılan çalışmalar hakkında bilgi verildi.

Valilik, "20 Şubat 2023 Pazartesi Günü itibarıyla, riskli 93 okul ve eğitim kurumumuzdaki öğrencilerimiz, depreme güvenli okullara nakledilerek, eğitim öğretim görmeye devam edeceklerdir" açıklamasında bulundu.

İSTANBUL'DA 93 OKUL NEDEN TAHLİYE EDİLECEK?



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen ve İstanbul'u da derinden etkileyen Marmara Depremi sonrası, olası depremlerin yıkıcı etkilerini en aza indirmek için 2006 yılında İstanbul Proje Koordinasyon Birimi'nin (İPKB) kurulduğu hatırlatıldı.

Açıklamada, bu birimin yürüttüğü İstanbul Sismik Riskin Azaltılması Projesi (İSMEP) kapsamında, kentte 1999 öncesinde inşa edilen 1418 okulun etütleri yapıldığında 67'sinin depreme dayanıklı, 1351'inin de riskli olduğu tespit edildiği aktarıldı.

Riskli bulunan 1351 okulun 769'unun güçlendirildiği, 367'sinin yıkılıp yeniden yapıldığı belirtilerek, 87 okulun da başta Milli Eğitim Bakanlığı olmak üzere diğer kurum ve kuruluşlarca güçlendirildiği, yıkılıp yeniden inşa edildiği ifade edildi. Deprem etüt ve analizleri sonrasında geriye kalan 128 riskli okuldan 109'unun yıkılıp yeniden yapılması, 19'unun güçlendirilmesinin kararlaştırıldığı bildirilerek, geçen sene bu 128 riskli okuldan 35'indeki öğrencilerin başka okullara nakledilerek okullardaki güçlendirme ve yeniden yapım proje çalışmalarına başlandığı kaydedildi.

İSTANBUL'DA HANGİ OKULLAR TAHLİYE EDİLECEK?



93 riskli okuldaki 51.995 öğrenci ve 2.765 öğretmen depreme karşı güvenli okullarda eğitimlerine devam edecek



İstanbul'da tahliye edilen okullar:



Arnavutköy Boyalık Örfi Çetinkaya İlkokulu/Ortaokulu

Arnavutköy Suatlar Anaokulu

Arnavutköy Deliklikaya İlkokulu

Arnavutköy Hadımköy Örfi Çetinkaya Ortaokulu

Ataşehir Yeditepe Özel Eğitim Meslek Lisesi

Ataşehir Akşemsettin Anaokulu

Ataşehir Esatpaşa Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi (A Blok)

Avcılar Gümüşpala İlkokulu

Avcılar Güngör Tekiner Ortaokulu

Avcılar Şehit Ramazan Sarıkaya İmam Hatip Ortaokulu

Avcılar Avcılar Mesleki Eğitim Merkezi

Avcılar Şehit Tahsin Gerekli İmam Hatip Ortaokulu

Bağcılar Münir Nurettin Selçuk Ortaokulu

Bağcılar Kazım Karabekir Ortaokulu

Bağcılar Bağcılar Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (4 Adet Atölye)

Bağcılar Zübeyde Hanım Anaokulu

Bağcılar Massit Mesleki Eğitim Merkezi

Bahçelievler Kazım Beyaz Özel Eğitim Meslek Okulu

Bahçelievler Mustafa Kemal İlkokulu

Bahçelievler Hürriyet İlkokulu

Bahçelievler 1. Akşam Sanat Okulu, Depo ve Lojmanları

Beşiktaş Korkmaz Yiğit Anadolu Lisesi

Beşiktaş Lütfü Banat İlkokulu/Yıldız Ertem Anaokulu

Beşiktaş Lütfi Banat Ortaokulu

Beykoz Yavuz Selim İlkokulu

Beykoz İshaklı İlkokulu

Beykoz Ayetullah Keser Özel Eğitim Uygulama Merkezi

Beykoz Anadolukavağı Mesadet Taylan İlkokulu/Ortaokulu

Beykoz Kaynarca Anaokulu

Beykoz Beykoz Anadolu Lisesi - Çavuşbaşı Anadolu İmam Hatip Lisesi

Beykoz Çavuşbaşı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Beykoz Beykoz Anadolu İmam Hatip Lisesi

Beykoz Beykoz HEM ve ASO ve Mesleki Eğitim Merkezi

Beykoz Kemaletin Tuğcu İlkokulu

Beylikdüzü Yakuplu İlkokulu/Ortaokulu

Beylikdüzü Bizimkent İlkokulu ve Spor Salonu

Beyoğlu Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (B Blok)

Büyükçekmece Kumburgaz Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Uygulama Oteli

Büyükçekmece Sudi Özkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Çatalca Muratbey Ersin Ovacık İlkokulu

Çatalca 75. Yıl Cumhuriyet İlkokulu

Çatalca Binkılıç İmam Hatip Ortaokulu

Çatalca Karacaköy İlkokulu

Esenyurt Esenyurt Mesleki Eğitim Merkezi

Eyüpsultan Eyüpsultan Halk Eğitim Merkezi

Fatih Pertevniyal Lisesi (B Blok ve Spor Salonu)

Fatih Yedikule İlkokulu/Ortaokulu

Fatih Vefa Lisesi (B Blok)

Fatih Fatih Mert Karahan Özel Eğitim Uygulama Okulu

Fatih Fatih Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Gaziosmanpaşa Gaziosmanpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Gaziosmanpaşa Prof. Dr. Gazi Yaşargil İmam Hatip Ortaokulu

Güngören Ergenekon İlkokulu

Kadıköy Erenköy Şehit Orhun Göytan İlkokulu

Kadıköy Hamit İbrahimiye Özel Eğitim Uygulama Okulu

Kağıthane Gültepe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Atölyeleri

Kağıthane Profilo Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Kartal Yıldız İşçimenler İlkokulu

Kartal Kartal Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Küçükçekmece Atakent Özel Eğitim Anaokulu

Küçükçekmece Papatya Anaokulu

Küçükçekmece Gelincik Anaokulu

Küçükçekmece Kanarya Ortaokulu

Küçükçekmece Çiğdem Anaokulu

Küçükçekmece Menekşe Özel Eğitim Anaokulu

Küçükçekmece Nene Hatun Anaokulu

Küçükçekmece Yasemin Anaokulu

Küçükçekmece Zübeyde Hanım Anaokulu

Maltepe Şehit Murat Mertel Özel Eğitim Meslek Okulu

Pendik Fatih İmam Hatip Ortaokulu

Pendik Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sancaktepe Samandıra Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Sancaktepe Sarıgazi İmam Hatip Ortaokulu

Sarıyer Şükrü Nailpaşa İlkokulu

Sarıyer Rumeli Feneri İlkokulu

Şile Şile İMKB 50. Yıl Çok Programlı Anadolu Lisesi

Silivri Alipaşa Fethi Erkoç İlkokulu

Silivri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Silivri Silivri Anadolu Lisesi

Silivri Büyükçavuşlu Mehmet Akif Ersoy İlkokulu

Silivri Değirmenköy Fevzipaşa İlkokulu

Şişli Saadet Özel Eğitim Meslek Okulu

Sultangazi Ergun Baylav Özel Uygulama Eğtim Merkezi

Sultangazi 75 Yıl İlkokulu/Ortaokulu

Sultangazi Mehmetçik İlkokulu

Ümraniye Ümraniye İmam Hatip Lisesi

Ümraniye Ümraniye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Ümraniye Şehit Erol İnce Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi

Üsküdar Haydarpaşa Anadolu Lisesi Pansiyonu

Üsküdar Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Anasınıfı

Üsküdar Mithatpaşa Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (A Blok)

Zeytinburnu Trisad Triko Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Zeytinburnu Saniye Sezgin Elmas İlkokulu/Ortaokulu











