İstanbul'da dikkat çeken trafik yoğunluğu: Yüzde 22'ye düştü

Yayınlanma: 20.02.2025 - 18:42

Güncelleme: 20.02.2025 - 18:43

İstanbul'da dün öğle saatlerinde başlayan kar yağışı ile birlikte yollarda yoğunluk oluştu.

Trafik yoğunluğu akşam iş çıkış saatinde yüzde 90'a ulaştı. Ana arterlerde trafik durma noktasına gelirken, vatandaşlar evlerine gitmekte güçlük yaşadı.

Bugün ise İstanbul halkı, işe giderken toplu taşıma araçlarını kullanmayı tercih etti.

Trafiğin en yoğun olduğu, iş çıkış saati olan 18:30'da trafik yoğunluğu yüzde 22 olarak ölçüldü.