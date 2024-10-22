İstanbul'da diş kliniğinde 'kaçak malzeme' iddiası: 3 tutuklama

Yayınlanma: 22.10.2024 - 11:57

Güncelleme: 22.10.2024 - 11:59

İstanbul'da kaçak malzemelerle tedavi uygulandığı tespit edilen bir kliğine düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu Bayrampaşa'da faaliyet gösteren 3 katlı bir diş kliniğinde kaçak malzemelerin kullanıldığını belirledi.

İş yerine düzenlenen operasyonda 1 diş hekimi ve şirketin 2 ortağı gözaltına alındı.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

İş yerinin depo kısmında manyetik karttın okutularak giriş yapılan bölmede piyasa değeri yaklaşık 50 milyon lira olduğu değerlendirilen 153 bin 582 tıbbi cihaz ve ilaç ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.