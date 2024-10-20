Kaçak kazı yapan 4 şüpheli suçüstü yakalandı
Aydın’ın Koçarlı ilçesinde kaçak kazı yapan 4 şüpheli jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı'nca tarihi eser kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen çalışmalar aralıksız sürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Koçarlı ilçesi Yeniköy Mahallesi’nde icra edilen devriye esnasında E.K., M.Ö., M.B. ve A.Ç. isimli 4 şüpheli şahıs tarihi eser bulmak amacıyla izinsiz kazı yaptıkları esnada suçüstü yakalandı.
Ayrıca şüpheliler ile birlikte kazı malzemeleri de ele geçirildi. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında başlatılan adli süreç devam ediyor.
Etiketler: #aydın #kazı #KAÇAK Kazı
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