İstanbul'da doğalgaz kutusunda çıkan yangın işyerine sıçradı
İstanbul Bayrampaşa'da binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusunda başlayan yangın, işyerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.
Yangın, saat 05.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde çıktı.
Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın girişindeki doğalgaz kutusunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.
Yangın büyüyerek binanın giriş katındaki işyerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.
Doğal gaz sızıntısı üzerine çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. İş yerinde küçük çapta hasar oluştu.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Etiketler: #bayrampaşa #doğalgaz #Yangın
En Çok Okunan Haberler
-
- ORC'nin yeni anketinde çarpıcı sonuç!
- Ankara'da sosyal medyada gündem olan düğün
- Erdoğan'a yapılan sunumunun ayrıntıları ortaya çıktı
- Türkiye'nin konuştuğu o çiftçiden yeni açıklama
- Bülent Arınç'tan 'İmamoğlu' çıkışı
- Kütahyalı'dan AKP'li Gökçek'e övgülerle veda
- Hukukçu Kezban Hatemi, gençleri hedef aldı
- AFAD duyurdu: Datça'da deprem
- Eski Meclis Başkanvekili'nin eşi katledildi!
- Bakan Şimşek uyardı: 40 bin kişi listede...