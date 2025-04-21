İstanbul'da doğalgaz kutusunda çıkan yangın işyerine sıçradı

İstanbul Bayrampaşa'da binanın girişinde bulunan doğalgaz kutusunda başlayan yangın, işyerine sıçradı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

İstanbul'da doğalgaz kutusunda çıkan yangın işyerine sıçradı
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DHA
Yayınlanma: 21.04.2025 - 07:28

Yangın, saat 05.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi İsmetpaşa Caddesi’nde çıktı.

Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde bulunan 6 katlı binanın girişindeki doğalgaz kutusunda henüz bilinmeyen sebeple yangın çıktı.

Yangın büyüyerek binanın giriş katındaki işyerine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis, sağlık ve İGDAŞ ekipleri sevk edildi.

Doğal gaz sızıntısı üzerine çıktığı değerlendirilen yangın, ekiplerin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü. İş yerinde küçük çapta hasar oluştu.

Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı. 

 

 


Etiketler: #bayrampaşa #doğalgaz #Yangın

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