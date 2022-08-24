İstanbul'da dolu yağacak mı? Yağış ne kadar sürecek? AKOM saat verdi!

24 Ağustos 2022 Çarşamba, 14:41
<p><strong>İstanbul Büyükşehir Belediyesi</strong>(İBB) <strong>Afet ve Koordinasyon Merkezi</strong> (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.</p> <p>Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak? İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?</p>

İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.

Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak? İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?

<p>İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor.</p>

İstanbul'da bugün öğle saatlerinde başlayarak gece geç saatlere kadar gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte dolu bekleniyor.

<h3>İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?</h3> <p>AKOM, öğle saatlerinde İstanbul sağanak uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 13.00'dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. </p>

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

AKOM, öğle saatlerinde İstanbul sağanak uyarısında bulundu. AKOM'dan yapılan açıklamada, saat 13.00'dan itibaren İstanbul genelinde kuvvetli, yer yer şiddetli sağanak yağmur beklendiği duyuruldu. 

<h3>İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?</h3> <p>Saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi. Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istenirken, ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi.</p>

İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?

Saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi. Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istenirken, ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi.

<p>AKOM, cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.</p>

AKOM, cuma akşam saatlerine kadar İstanbul genelinde etkili olması beklenen serin ve yağışlı havaya karşı tedbirli olunmasını istedi.

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