İstanbul'da dolu yağacak mı? Yağış ne kadar sürecek? AKOM saat verdi!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi(İBB) Afet ve Koordinasyon Merkezi (AKOM)’dan yapılan açıklamada, İstanbul'un bugün öğle saatlerinden itibaren yağışlı havanın etkisi altına gireceği, yağışla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışına karşı tedbirli olunması gerektiği ifade edildi.
Peki, İstanbul'da sağanak yağış ne zaman başlayacak? İstanbul'da sağanak yağış ne kadar sürecek?
İSTANBUL'DA YAĞIŞ NE KADAR SÜRECEK?
Saat 22.00'a kadar etkili olması beklenen yağışlarla birlikte bazı bölgelerde dolu yağışının da beklendiği belirtildi. Açıklamada "Yoğun şimşek ve yıldırımla birlikte yağış anında kuvvetli rüzgarın yer yer saatte 50 km hıza çıkma ihtimali bulunuyor" denildi. Özellikle çatı uçmalarına karşı tedbirli olunması istenirken, ani bastırma ihtimali bulunun yağışların göllenmelere, kot seviyesinin altında kalan kesimlerde su baskınlarına, yağışın şiddetine göre de derelerde taşkınlara neden olabileceği belirtildi.
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