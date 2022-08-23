Meteoroloji'den sağanak uyarısı! Kuvvetli yağış hangi illerde etkili olacak? İstanbul'da yağmur yağacak mı?

23 Ağustos 2022 Salı, 17:34

Meoroloji Genel Müdürlüğü 5 il için kuvvetli yağış uyarısında bulundu.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda şu ifadeleri yer verildi:

"Yapılan son değerlendirmelere göre bugün öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevreleri ile Balıkesir’in kuzeyinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kötü rüzgar ve hortum oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir".

SAĞANAK YAĞIŞ HANGİ İLLERDE OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Marmara Bölgesi’nin güneyi ve batısı için çok kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Yağışın, yarın etkili olmasının beklendiği belirtildi. MGM İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nce yapılan açıklamada, yarın Marmara’nın güney ve batısında görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Edirne (Uzunköprü, Havsa, Süloğlu, Lalapaşa), Tekirdağ (Hayrabolu, Muratlı, Çorlu, Marmaraereğlisi, Ergene, Saray ve Kapaklı) ve Yalova’da kuvvetli (21-50 kg/m2), Tekirdağ’ın batısında ( Malkara ve Şarköy) ve Edirne’nin güneyinde (Meriç, İpsala, Keşan ve Enez) yer yer çok kuvvetli (51-75 kg/m2) olmasının beklendiği bildirildi. Açıklamada sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına ile hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

Yağışlar nedeniyle oluşabilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar, fırtına ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.



İSTANBUL'DA HAVA DURUMU

23 Ağustos gece saatleri itibariyle İstanbul'da Avrupa Yakası’nın kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. İstanbul'da havanın cuma gününe kadar yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

